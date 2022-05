Violento scontro tra un’auto e una bici a Usmate: gravissima una ragazzina di 16 anni Una ragazzina di 16 anni si trova in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. I fatti sono accaduti a Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Una ragazza di 16 anni è stata coinvolta in un grave incidente a Usmate Velate, in provincia di Monza. I fatti sono accaduti in via Luciano Manara verso le 16.45: qui la ragazzina era in sella alla sia bicicletta quando è stata travolta e investita da un'automobile. Tutto l'accaduto è ancora da chiarire. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Si trova in pericolo di vita.

Il soccorso e il trasporto in codice rosso in ospedale

Dalle prime informazioni, le condizioni della giovane sono apparse fin da subito molto grave. Per questo è stato richiesto immediatamente l'intervento anche dell'elisoccorso decollato dalla torre di controllo di Milano Linate. Poi il trasporto in codice rosso disperato in ospedale per un trauma cranico commotivo. Si trova ricoverata in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione dei fatti la ragazzina stava uscendo da una stradina laterale a bordo della bici quando è stata presa in pieno da una macchina. L'impatto è stato violentissimo: la giovane è stata poi balzata contro un muretto. Illesa ma molto spaventata la donna di 26 anni che era alla guida dell'auto. Non ha riportato traumi evidenti. Come riportano i media locali, la 26enne è stata condotta in codice verde all’Ospedale di Vimercate per tutti gli accertamenti del caso.

Muore una postina di 29 anni in un incidente

Solo qualche giorno fa una ragazza di 29 anni è morta dopo essersi scontrata con un furgone a Mariano Comense, in provincia di Como. Passanti e automobilisti, come riportano i media locali, hanno allertato i soccorsi: sul luogo dell'incidente è arrivato anche l'elisoccorso di Milano che ha trasferito in codice rosso la donna all'ospedale San Gerardo di Monza. Dopo una notte in rianimazione purtroppo la 29enne è deceduta. Ora si indaga sull'accaduto e per ricostruire eventuali responsabilità.