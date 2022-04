Tamponato da un’auto mentre è in bici: Davide, giovane papà, muore a 34 anni Un uomo di 34 anni, Davide Genna, è morto la scorsa notte in ospedale a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale. La vittima, un giovane papà residente a Inverigo, è stato tamponato da un’auto mentre era in bici.

A cura di Francesco Loiacono

C'è grande tristezza a Inverigo, cittadina in provincia di Como, per la morte del 34enne Davide Genna. L'uomo, giovane padre di famiglia, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto sabato sera sulla Valassina a Lurago d'Erba. Genna, stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, era in sella alla sua bicicletta quando un'auto guidata da un altro trentenne l'ha urtato, facendolo cadere rovinosamente a terra. Fin da subito le ferite riportate dal 34enne erano apparse gravi: i soccorritori del 119 lo avevano trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba, dove però dopo qualche ora ai medici non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell'uomo a causa della gravità dei traumi.

Lascia un figlio piccolo

Davide Genna era residente a Inverigo e lascia un figlio piccolo, col quale appare in diverse foto pubblicate sui suoi profili social. Il sindaco della cittadina, Francesco Vincenzi, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima: "Una notizia terribile, cose che non dovrebbero mai succedere e che non dovremmo essere qui a commentare", ha dichiarato il primo cittadino al giornale locale "Erbanotizie". Non è ancora stata resa nota la notizia dei funerali del 34enne, momento in cui si prevede che la comunità si stringerà attorno alla sua famiglia.

Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri di Mariano Comense per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e valutare le responsabilità del conducente della vettura. Il giovane automobilista, soccorso in stato di choc subito dopo l'accaduto ma medicato sul posto, ha detto di aver visto il ciclista solo all'ultimo. Bisognerà capire se stesse viaggiando troppo veloce o per quale altro motivo non sia riuscito a evitarlo.