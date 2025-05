Cicilista di 25 anni rimane schiacciato tra due auto in un incidente nel Bresciano: è gravissimo

video suggerito

Ieri sera un ragazzo di 25 anni è rimasto schiacciato tra due auto che si sono scontrate a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia. Il ciclista stava tornando a casa dopo un allenamento e l'impatto lo ha fatto sbalzare per diversi metri sull'asfalto. La vittima è stata soccorsa con un elicottero all'ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Il ragazzo si trovava in condizioni gravissime e ancora non si sa se sia in pericolo di vita. La Polizia stradale di Salò sta svolgendo tutti gli approfondimenti necessari per fare luce sull'accaduto.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 19 maggio, poco prima delle 19:30.Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, pare che il 25enne sia rimasto coinvolto in un incidente tra una Dacia Duster e una Golf. La prima stava arrivando da via Roma dopo i tornanti, mentre l'altra si stava immettendo su via Roma da via Indipendenza. Anche il ciclista stava percorrendo via Roma quando sarebbe rimasto schiacciato nello scontro tra le due vetture.

Il ragazzo è rimasto parzialmente cosciente e sul posto dell'accaduto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno trasferito il ferito in elicottero e l'hanno portato in codice rosso all'ospedale di Brescia. Anche i conducenti dei due veicoli sono stati portati in ospedale per essere sottoposti ai controlli antidroga e all'alcol test. La Polizia Stradale di Salò sta svolgendo tutti gli approfondimenti necessari per fare luce sulla dinamica dell'accaduto.