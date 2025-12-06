Chiude a chiave la camera da letto e sequestra l’ex compagna e il figlio: 38enne arrestato

Foto di repertorio

Un 38enne è stato arrestato nei giorni scorsi a Cesano Maderno (in provincia di Monza e della Brianza) con l'accusa di sequestro di persona. L'uomo, infatti, avrebbe tenuto per ore l'ex compagna e il suo figlio piccolo chiusi a chiave con lui nella camera da letto dell'appartamento della donna assumendo un atteggiamento minaccioso. I carabinieri avevano avvertito anche le squadre speciali per fare irruzione, ma sono riusciti prima a convincere il 38enne ad aprire la porta. L'uomo, pregiudicato, è attualmente sotto processo con accuse di maltrattamenti e violenza sessuale ed è stato condotto nel carcere di Monza.

Stando a quanto ricostruito, il 38enne, di origini peruviane e residente a Corsico (Milano), quella sera era ospite dell'ex compagna e madre di suo figlio. Dopo aver cenato insieme e giocato ai videogiochi, la donna aveva acconsentito a farlo dormire in casa, ma a condizione che restasse sul divano. A quel punto l'uomo, che soffre di gravi problemi di dipendenza dalla cocaina, avrebbe dato in escandescenze: avrebbe obbligato l'ex compagna e il bambino a restare con lui nella camera da letto, alla quale aveva chiuso la porta a chiave.

La donna, però, aveva ancora il cellulare con sé ed era riuscita a inviare un video a sua madre in cui mostrava cosa le stava accadendo. Pochi minuti più tardi, i carabinieri sono entrati nell'appartamento e hanno iniziato una trattativa con il 38enne. Approfittando di un momento in cui l'uomo ha fatto scattare la chiave nella serratura, i militari sono entrati nella camera da letto e lo hanno bloccato. Il 38enne è stato poi condotto in carcere a Monza con l'accusa di sequestro di persona.