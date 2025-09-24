Chiede a un passeggero di mostrargli il biglietto e viene preso a calci: capotreno aggredito nel Milanese

Un capotreno sarebbe stato aggredito da un passeggero nei pressi della stazione di Melzo (Milano). Il 31enne sarebbe stato raggiunto da un calcio all’addome da un uomo al quale aveva chiesto di mostrargli il biglietto.

Foto di repertorio

Un capotreno di Trenord sarebbe stato aggredito nella giornata di ieri, martedì 23 settembre, a bordo del convoglio Treviglio-Varese. Stando a quanto ricostruito finora, il 31enne avrebbe chiesto a un passeggero di mostrargli il titolo di viaggio, ma questo lo avrebbe colpito con un calcio all'addome e sarebbe poi fuggito alla stazione di Melzo (nella Città Metropolitana di Milano). Il capotreno è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Stelle in codice giallo, mentre i carabinieri della Compagnia di Pioltello sono ancora al lavoro per rintracciare il responsabile dell'aggressione.

L'episodio si è verificato intorno alle 13 del 23 settembre a bordo del treno che copre la tratta Treviglio-Varese. Arrivato nei pressi della stazione di Melzo, il capotreno si sarebbe avvicinato a un passeggero chiedendogli di mostrargli il biglietto. L'uomo, però, avrebbe reagito con violenza colpendo il dipendente di Trenord con un calcio all'addome. Il 31enne è stato soccorso dai sanitari intervenuti in codice giallo con un'ambulanza della Croce Bianca e, dopo una prima visita, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Stelle.

Nel frattempo, due pattuglie dei carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti, con il presunto aggressore ormai in fuga. I militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate alla stazione di Melzo, nella speranza che possano aver ripreso l'uomo allontanarsi dal luogo dell'aggressione.