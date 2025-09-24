Chiede a un passeggero di mostrargli il biglietto e viene preso a calci: capotreno aggredito nel Milanese
Un capotreno di Trenord sarebbe stato aggredito nella giornata di ieri, martedì 23 settembre, a bordo del convoglio Treviglio-Varese. Stando a quanto ricostruito finora, il 31enne avrebbe chiesto a un passeggero di mostrargli il titolo di viaggio, ma questo lo avrebbe colpito con un calcio all'addome e sarebbe poi fuggito alla stazione di Melzo (nella Città Metropolitana di Milano). Il capotreno è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Stelle in codice giallo, mentre i carabinieri della Compagnia di Pioltello sono ancora al lavoro per rintracciare il responsabile dell'aggressione.
L'episodio si è verificato intorno alle 13 del 23 settembre a bordo del treno che copre la tratta Treviglio-Varese. Arrivato nei pressi della stazione di Melzo, il capotreno si sarebbe avvicinato a un passeggero chiedendogli di mostrargli il biglietto. L'uomo, però, avrebbe reagito con violenza colpendo il dipendente di Trenord con un calcio all'addome. Il 31enne è stato soccorso dai sanitari intervenuti in codice giallo con un'ambulanza della Croce Bianca e, dopo una prima visita, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Stelle.
Nel frattempo, due pattuglie dei carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti, con il presunto aggressore ormai in fuga. I militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate alla stazione di Melzo, nella speranza che possano aver ripreso l'uomo allontanarsi dal luogo dell'aggressione.