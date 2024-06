video suggerito

Chi erano Sara Capani e Samuele Lunardi, morti a 31 e 40 anni in motorino a Milano Sono Sara Capani, 31 anni, e Samuele Lunardi, 40 anni, le vittime del tragico incidente avvenuto intorno alle 22 di lunedì 10 giugno in via Novara, a Milano. I due hanno perso la vita dopo essersi schiantati contro lo spartitraffico in scooter.

Sono Sara Capani, 31 anni, e Samuele Lunardi, 40 anni, le vittime del tragico incidente avvenuto intorno alle 22 di lunedì 10 giugno in via Novara, a Milano. Dopo un violento schianto in scooter contro lo spartitraffico, i due sono stati ricoverati rispettivamente al San Raffaele e al San Carlo, dove sono mancati poche ore dopo l'impatto: troppo gravi sono state le ferite riportate nella caduta.

I due si trovavano insieme sulla sella del motorino Kymco 125 di Samuele Lunardi, 40enne di Quinto Romano, in uscita da Milano città. La passeggera dietro di lui, Sara Capani, abitava invece nella zona di Settimo Milanese, all'interno del Villaggio Cavour: l'amico la stava accompagnando a casa dopo una serata trascorsa insieme in città.

Secondo quanto emerso finora, sembra che il 40enne alla guida del mezzo abbia improvvisamente virato verso sinistra all'altezza dell'incrocio con via Lucio Cornelio Silla, schiantandosi prima contro lo spartitraffico centrale e poi contro un cartello stradale e un semaforo. Un tratto che conta due corsie per senso di marcia, delimitato da una striscia di cemento.

E così, per il momento, resta ancora tutta da definire la causa che ha dato origine all'incidente mortale. Un malore, un guasto allo scooter? Un momento di distrazione? Oppure una manovra effettuata dal conducente per evitare un ostacolo inaspettato sulla strada, che però non risulterebbe dai filmati delle telecamere di zona? Intanto, secondo i primo rilievi della polizia locale, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.