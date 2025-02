video suggerito

Chi era William Procopio, il 34enne di Brugherio morto in un incidente in moto William Procopio, 34enne di Brugherio, è morto in uno schianto tra la sua moto e un'auto a Concorezzo. Ha lasciato una moglie e due figli piccoli.

William Procopio (foto da Facebook)

Si chiamava William Procopio e aveva 34 anni e viveva a Brugherio, in provincia di Monza, l'uomo che ieri pomeriggio è morto in un incidente a Concorezzo: il suo scooter si è schiantato contro un'automobile guidata da un 50enne. Procopio ha lasciato una moglie e due figli.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 febbraio, poco prima delle 18:00. Il 34enne stava percorrendo via Adda, sulla strada provinciale 3, quando all'altezza del civico 120 la sua moto si sarebbe schiantata contro un'auto, una Mini Cooper, con a bordo un uomo di 50 anni. Non è ancora chiaro che cosa abbia causato l'impatto tra le due vetture.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono intervenuti con due ambulanze e un'auto medica e hanno trovato Procopio in condizioni critiche, con gravi lesioni. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove però è morto poco dopo il ricovero. Anche il 50enne è stato portato all'ospedale di Vimercate, ma avrebbe riportato soltanto lievi ferite.

La moglie di Procopio ha salutato il compagno con un post su Facebook: "Con il cuore a pezzi, mi sento come se ieri sera mi fosse caduto il mondo: William Procopio l'amore della mia vita, il padre dei miei figli è morto in un incidente stradale. Cosa faccio? Insegnami a vivere, perché mi sento morire. Il padre dei miei figli. Il mio amore, il mio uomo, la nostra gioia in famiglia, il mio sostegno, come faccio a vivere senza di te ora? Come fanno i nostri figli a vivere senza di te?"