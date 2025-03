video suggerito

Chi era Thomas Imperial, il motociclista 37enne morto dopo essersi schiantato contro un'auto nel Comasco Thomas Imperial è deceduto nella mattinata del 6 marzo dopo essersi schiantato con la moto contro un'auto a Montano Lucino (Como). Il 37enne era padre di tre figli e si era candidato alle elezioni comunali di Bulgarograsso, dove abitava.

A cura di Enrico Spaccini

Thomas Imperial (foto da Facebook)

Si chiamava Thomas Imperial il motociclista deceduto nella mattinata di oggi, giovedì 6 marzo, in un incidente stradale a Montano Lucino (in provincia di Como). Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri, il 37enne stava viaggiando in sella alla sua Aprilia quando si è schiantato contro un'auto. Al volante c'era un uomo di 78 anni, che avrebbe iniziato in quel momento a svoltare senza rendersi conto della moto che stava sopraggiungendo. Lo schianto è stato violento, al punto che Imperial è deceduto sul colpo. Lascia tre figli.

Imperial lavorava come fisioterapista e viveva a Bulgarograsso, piccolo comune nel Comasco. Il 37enne era attivo nella politica cittadina, al punto che alle ultime amministrative si era candidato per un posto in consiglio comunale.

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 9:15 del 6 marzo, lungo via dell'Industria a Montano Lucino, una strada dove sono presenti numerosi negozi e magazzini. Imperial si trovava in sella alla sua Aprilia, quando si è schiantato contro una Opel Mokka. I soccorritori arrivati sul posto hanno provato a rianimare il 37enne, ma era ormai deceduto per le gravi lesioni riportate.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di Cantù, intervenuti insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco del Comando di Como. Stando a quanto emerso finora, poco prima dello schianto il 78enne che si trovava alla guida della Opel avrebbe iniziato a svoltare verso l'entrata di un negozio. Nel compiere la manovra, però, non si sarebbe accorto che stava sopraggiungendo la moto, prendendola in pieno. L'anziano è stato poi trasportato in stato di shock all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.