Chi era Rosy Tergiacchi, la 65enne travolta da un’onda anomala mentre era con il compagno alle Canarie

Una storia d'amore iniziata da poco, e il sogno di trascorrere l'età della pensione viaggiando insieme. È morta al fianco del suo compagno Rosy Tergiacchi, 65 anni, neo pensionata di Tresivio (Sondrio): la donna è stata travolta da un'onda anomala mentre passeggiava sul lungomare di Tenerife, dove si trovava per una lunga vacanza al caldo.

Travolta da un'onda anomala: "Il compagno ha fatto di tutto per salvarla"

"Rosy stava passeggiando sulla battigia, come si fa tutti quando si è al mare, nell’acqua fin poco sopra le caviglie. Improvvisamente, è arrivata un’onda anomala che l’ha sbilanciata e trascinata via", racconta un amico a La Provincia di Sondrio. "Il compagno ha fatto di tutto per trattenerla a sé, ma non ci è riuscito. La forza dell’acqua oceanica ha avuto il sopravvento".

Chi era Rosy Tergiacchi

La 65enne, dopo una vita di lavoro come impiegata in Provincia, si era data al volontariato attraverso il gruppo locale della Protezione Civile Ana. "Non mi ha mai detto una volta no, Rosy era una garanzia", sempre il racconto del collega e amico. "Era sempre disponibile, sempre presente, in tutte le emergenze. Era specializzata in antincendio boschivo ed era stata in Romagna durante la recente alluvione. Per noi era una piccola grande donna che, ora, lascia un vuoto incolmabile".

Un vuoto grande soprattutto per il compagno Dino, volontario della Protezione Civile conosciuto in servizio, con cui da poco Rosy aveva stretto un tenero legame. La promessa di un'esistenza nuova e più libera per la donna, rimasta vedova molto tempo fa: quel viaggio di coppia alle Canarie, iniziato solo pochi giorni prima e finito sulla sabbia di Tenerife, doveva durare più di un mese.