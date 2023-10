Chi era Roberto Spanu, morto a 45 anni in un incidente in moto a Pavia Era un operaio e aveva 45 anni Roberto Spanu: è lui la vittima del tragico incidente in via Ferrini a Pavia tra lo scooter della vittima e una Fiat 500.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Roberto Spanu, 45enne operaio, è l'uomo che ha perso la vita nel grave incidente mentre era in sella al suo scooter. Si trovava in via Ferrini a Pavia quando all'incrocio con le vie Parco Vecchio e San Paolo ha urtato contro una Fiat 500: l'impatto è stato violento tanta da scaraventarlo a terra. L'incidente è avvenuto nel quartiere Vallone, a poche centinaia di metri dalla casa in cui era cresciuto. Spanu poi si era trasferito e ora viveva a Cura Carpigano.

La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Pavia: si sono precipitati sul posto e hanno proseguito con tutti gli accertamenti del caso bloccando il traffico nella zona per agevolare i soccorsi. I sanitari hanno fin da subito giudicato le condizioni del 45enne gravissime: la vittima era già priva di conoscenza. Subito è stato rianimato sul posto per poi trasportarlo in codice rosso al Policlinico San Matteo. Qui i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso: inutili tutti i tentativi di salvargli la vita. Tanti ora i messaggi di cordoglio sui social che ricordano: di lui si sa poco, è emerso che faceva l'operaio e che dopo essere cresciuto nel quartiere pavese si era trasferito a vivere a Cura Carpignano.