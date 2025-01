video suggerito

Chi era Patrizia Cassi, la 62enne deceduta in un incidente frontale con un camion a Landriano Patrizia Cassi è deceduta nel primo pomeriggio del 20 gennaio in un incidente stradale a Landriano (Pavia). La 62enne avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo contro un camion.

A cura di Enrico Spaccini

Patrizia Cassi (foto da Facebook)

Si chiamava Patrizia Cassi, la donna deceduta nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 gennaio, in seguito a un incidente stradale a Landriano (in provincia di Pavia). La 62enne, residente a Vidigulfo, era alla guida della sua Fiat Panda quando, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è schiantata frontalmente con un mezzo pesante. Nonostante l'intervento dei sanitari, Cassi è deceduta sul posto. Sotto shock, invece, il conducente del camion.

L'allarme è stato lanciato qualche minuto prima delle 14:30 del 20 gennaio, con l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e un'automedica con rianimatore a bordo. Al loro arrivo, la Fiat Panda guidata da Cassi era incastrata sotto la motrice di un camion, in gran parte distrutta. I sanitari, insieme ai vigili del fuoco, hanno estratto la 62enne dalle lamiere, ma ormai era già deceduta.

L'impatto frontale è avvenuto poco lontano dal centro abitato di Ladriano, lungo il rettilineo della sp2 compreso tra via Case La Porta e il rondò. Stando ai primi rilievi eseguiti dalla polizia stradale, pare che Cassi stesse guidando verso Vidigulfo quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta. In quel momento stava transitando un camion, guidato da un uomo residente a Sant'Angelo Lodigiano. Il conducente del mezzo pesante avrebbe riferito di aver visto l'auto sterzare all'improvviso e di non aver potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Numerosi i messaggi di addio a Cassi pubblicati su Facebook. "Ora sarai tra le tue amate Dolomiti dove il cielo è di un azzurro più profondo e le cime sorridono in silenzio insieme a te", le scrive un'amica in un post, "grazie di tutto".