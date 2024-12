video suggerito

Chi era Romina Di Puorto, la 42enne morta nello schianto frontale tra camper e taxi in autostrada Romina Di Puorto è morta nella notte tra 23 e 24 dicembre in seguito a un incidente lungo la A8 a Gallarate (Varese). La 42enne era a bordo del camper guidato dal compagno che si è schiantato frontalmente con un taxi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Si chiamava Romina Di Puorto, la donna deceduta nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre in seguito a un incidente avvenuto lungo l'autostrada A8 Milano-Varese. La 42enne si trovava a bordo del camper guidato dal compagno e che si è schiantato frontalmente, all'altezza dello svincolo di Gallarate (in provincia di Varese) contro un taxi. L'uomo, un 43enne, ha riportato ferite lievi, mentre il 53enne alla guida dell'auto si trova ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Busto – Olgiate Olona, lo schianto è avvenuto intorno alle 1 del 24 dicembre. Il camper, arrivato nella zona della barriera di Gallarate, avrebbe fatto inversione percorrendo un breve tratto contromano. In quel pezzo di strada, il mezzo si è schiantato frontalmente con un taxi che procedeva nella giusta direzione.

Nonostante l'intervento tempestivo del 118, i sanitari hanno dovuto constatare sul posto il decesso di Di Puorto. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto – Gallarate hanno, poi, estratto dalle lamiere il compagno 43enne della donna e il conducente del taxi. Il primo ha riportato lesioni non preoccupanti, mentre l'altro è ancora gravissimo.

Di Puorto era originaria di Caserta, ma viveva da tempo a Castelfranco, in provincia di Modena. La 42enne viaggiava come passeggera nel camper. Ora le forze dell'ordine dovranno chiarire il motivo che avrebbe spinto il compagno della donna a fare inversione in autostrada e a procedere contromano mettendo così a rischio la vita sua, della compagna e di chiunque stava transitando in quella zona a quell'ora.