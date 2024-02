Chi era Mattia Mauro, morto travolto al lavoro da un sollevatore quando aveva finito il turno Mattia Mauro, 38 anni, alla fine del suo turno di lavoro in un’azienda di Longhena (Brescia) è morto in un tragico incidente: viveva a Dello dove aveva fatto anche il soccorritore per la Bassa bresciana soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Lavorava da nove anni come addetto al carico e scarico merci alla Scotuzzi Agriservizi di Longhena, in provincia di Brescia. Era assegnato al reparto di produzione di mangimi medicati e vitaminizzati e a manutenzioni varie. Ed è proprio qui che giovedì 15 febbraio Mattia Mauro, 38 anni, alla fine del suo turno è morto in un tragico incidente: era con un collega e stavano per uscire dall'azienda quando è stato travolto da un ‘merlo', ovvero da un sollevatore telescopico guidato da un altro collega che non si è accorto dei due uomini.

Nulla purtroppo sono serviti i tentativi dei medici di salvargli la vita: Mattia Mauro non è stato possibile rianimarlo. Sulle indagini per capire nel dettaglio cosa sia successo ci sono ora i tecnici Ats e i carabinieri di Verolanuova.

In tanti piangono Mattia Mauro. Il 38enne viveva a Dello, nel Bresciano: qui lo conoscono tutti anche perché era nel consiglio direttivo della banda civica ed era stato soccorritore nell’organizzazione di volontariato Bassa bresciana soccorso. Era diventato perito industriale ottenendo un diploma all'Istituto tecnico industriale "Benedetto Castelli" di Brescia, poi alcuni impieghi in diverse aziende della zona. Amava viaggiare e andare a pesca. A breve verranno celebrati i funerali per l'ultimo saluto.