Chi era Matteo Gadaldi, il 24enne morto davanti agli amici mentre scalava una cascata di ghiaccio Si chiamava Matteo Gadaldi l’alpinista 24enne morto mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in alta Valcamonica tra Edolo e Monno (Brescia). Il giovane, originario della Valtellina, sognava di diventare guida alpina.

Si chiamava Matteo Gadaldi l'alpinista 24enne, originario di Teglio in Valtellina (Sondrio), morto mentre stava scalando la cascata di ghiaccio della Madonnina in alta Valcamonica, tra Edolo e Monno (Brescia). Dalle prime ricostruzioni dell'incidente, avvenuto nella giornata di oggi 1 marzo, il giovane sarebbe precipitato mentre era in cordata con alcuni amici. Sarebbe successivamente rimasto appeso alle corde alle quali era legato senza cadere nel vuoto, ma sbattendo violentemente contro la parete della cascata.

A dare l'allarme sono stati proprio i compagni di cordata, che hanno immediatamente avvertito il Soccorso alpino della guardia di finanza di Edolo. Niente da fare, però, per il 24enne con la passione per la montagna: troppo gravi le ferite riportate nella caduta e nell'impatto contro la parete.

La passione per la montagna e il sogno di diventare guida alpina

Una passione che, negli ultimi tempi, per il giovane era diventata un vero e proprio mestiere: dopo aver praticato in passato infatti lo scialpinismo con la Polisportiva valtellinese Albosaggia, il 24enne si allenava quotidianamente per diventare a tutti gli effetti guida alpina di professione. Sul suo profilo Facebook, soltanto un mese fa, aveva per questo postato gli scatti della sua scalata di un'altra cascata di ghiaccio in Austria, tra le vette del Tirolo.

Amore per la montagna che l'ha visto nascere, e amore per la natura in generale. "Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare", una delle citazioni sparse sul suo profilo social. E ancora. "Qualunque cosa tu faccia, l'importante è che tu lo faccia col cuore….la gente capirà".