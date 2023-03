Ragazzo di 24 anni scala una cascata di ghiaccio e precipita: morto sul colpo Un ragazzo di 24 anni è morto mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in alta Valcamonica, tra Edolo e Monno, in provincia di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Altra tragedia in montagna nella giornata di oggi primo marzo. Un ragazzo di 24 anni è morto mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in alta Valcamonica, tra Edolo e Monno, in provincia di Brescia. Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, il ragazzo è caduto nel vuoto per oltre dieci metri mentre era impegnato a scalare la cascata della Madonnina, in Val d'Avio. Purtroppo tutti i tentativi per salvare la vita al giovane sono risultati inutili.

La dinamica dell'incidente

Il giovane era in sicurezza con le corde durante la scalate. Le corde al momento della caduta non si sono allentate o sfilate, purtroppo però il 24enne è andato a sbattere violentemente contro la parete riportando delle ferite fatali. A dare l'allarme sono stati i compagni di scalata che hanno assistito alla tragedia e chiamato immediatamente i soccorsi. Una volta sul posto però i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Edolo hanno raggiunto in pochi minuti il luogo dove si trovava il gruppo di amici. I sanitari invece hanno raggiunto il rifugio Garibaldi in elicottero. Sul corpo ora verranno fatti tutti gli accertamenti del caso.