video suggerito

Chi era Ivan Gatti, il 48enne che è morto in un incidente in moto nella Bergamasca Ivan Gatti, 48enne di Zogno, in provincia di Bergamo, è morto schiantandosi con la sua motocicletta contro un guardrail nei pressi di Nembro. L’uomo faceva l’elettricista ed era originario di Sesto San Giovanni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Ivan Gatti, 48enne di Zogno, in provincia di Bergamo, è morto domenica pomeriggio schiantandosi con la sua moto contro il guardrail sulla strada provinciale che collega Nembro e Selvino. L'uomo, originario di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, lavorava come elettricista ad Ambivere, comune nella Bergamasca.

L'incidente è avvenuto attorno alle 18:00 di ieri, domenica 23 febbraio, nei pressi della località Prato Fò a Nembro. Gatti stava percorrendo in sella alla sua moto via Moroni, quando nei pressi di una curva, poco prima dell'imbocco per la strada provinciale 36, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro il guardrail. A dare l'allarme sarebbe stato un automobilista di passaggio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con un'ambulanza, un'auto medica e un elisoccorso, ma per il 48enne non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente che, almeno per il momento, non sembrerebbe aver coinvolto altre vetture. Non ci sarebbero, tuttavia, testimoni dell'accaduto, oltre all'automobilista che ha chiamato i soccorsi quando però Gatti era già a terra. I militari cercheranno di approfondire la causa dell'incidente.