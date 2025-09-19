Chi era Giovanna Modugno, intrappolata e uccisa da un incendio nella sua casa a Milano

Giovanna Modugno è la donna di 59 anni che questa mattina ha perso la vita a causa di un incendio che è divampato nel suo appartamento in via Forze Armate a Milano. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il rogo si sarebbe originato in camera da letto dove sono stati rinvenuti alcuni mozziconi di sigaretta.

Immagine di repertorio

Si chiamava Giovanna Modugno la donna di 59 anni che questa mattina, venerdì 19 settembre, ha perso la vita a causa di un incendio che è divampato in un appartamento in via Forze Armate a Milano. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, la donna – classe 1966, originaria di Bari – viveva nell'appartamento insieme al marito che, al momento del rogo, non era in casa.

Secondo le informazioni che sono disponibili sino a questo momento, sembra che l'incendio sia divampato a metà di questa mattina. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno trovato la donna a terra in fin di vita in camera da letto. Constata la gravità della situazione, hanno deciso di trasportare immediatamente Modugno all'ospedale San Carlo di Milano dove, però, la 59enne è deceduta poco dopo l'arrivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Milano.

Fonti investigative hanno riferito a Fanpage.it, che il rogo si sarebbe originato in camera da letto dove sono stati rinvenuti alcuni mozziconi di sigaretta. L'ipotesi avanzata dagli inquirenti è, infatti, quella che si sia trattato di un incidente. Nel rogo ha perso la vita anche il cane della coppia che, in quel momento, si trovava all'interno dell'appartamento. Stando a quanto riferito, l'incendio avrebbe interessato soltanto l'appartamento in cui viveva la vittima e non sarebbero stati registrati altri feriti.