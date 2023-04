Chi era Fabio Gatti, l’uomo morto dopo un incidente in moto in provincia di Brescia Fabio Gatti è morto sabato 22 aprile dopo un incidente in moto. Operaio all’Iveco, era molto conosciuto a Torbole Casaglia. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

A cura di Enrico Spaccini

A sinistra, foto di repertorio. A destra, Fabio Gatti

Si chiamava Fabio Gatti, il 59enne che sabato pomeriggio è morto dopo un incidente con la sua moto. Arrivato all'incrocio tra via Roma e via Fura a Chiesanuova, in provincia di Brescia, avrebbe tentato di sorpassare un'auto che, però, stava svoltando. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: atto dovuto per procedere con gli accertamenti medico-legali.

Il ricordo di Gatti

Conosciuto da tutti come una persona scrupolosa e attenta, lavorava all'Iveco nel reparto di metanizzazione dei minibus. Grande appassionato di motori, era molto conosciuto nel suo paese d'origine, Torbole Casaglia. "La famiglia di Gatti è molto nota e apprezzata a Torbole", ha commentato la sindaca Roberta Sisti, " ci stringiamo con la madre e le sorelle al lutto che ha colpito la comunità".

Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale, l'incidente è avvenuto verso le 18:30 di sabato 22 aprile. Gatti era in sella alla sua Triumph Tiger 800 e, pare, abbia tentato di superare una Fiat 500.

L'incidente e l'impatto contro il palo

Non si sarebbe accorto, però, che l'auto stava svoltando a sinistra. Nonostante la frenata improvvisa, l'impatto è stato inevitabile e la moto è finita contro le radici di un albero facendo sbalzare il 59enne a decine di metri di distanza. Avrebbe anche battuto contro il palo della luce, perdendo il casco.

Sarebbe stato proprio il trauma cranico a rivelarsi fatale per il motociclista. Quando i sanitari sono arrivati sul posto per soccorrerlo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'automobilista che conduceva la 500 è stato sottoposto ad alcoltest, che ha avuto risultato negativo. I prossimi accertamenti dovranno stabilire anche se il paletto contro il quale Gatti ha sbattuto era collocato sul punto giusto, se, quindi, rispettava le distanze e le norme di sicurezza.