Motociclista muore in un incidente in provincia di Brescia: fatale lo scontro con un’auto Un motociclista è morto in un incidente stradale a Chiesanuova (Brescia) dopo lo scontro con un’auto. La vittima è un uomo di 59 anni.

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Un motociclista è morto nel pomeriggio di oggi, sabato 22 aprile, in un incidente stradale avvenuto in via Roma a Chiesanuova, in provincia di Brescia. L'uomo è morto sul colpo, subito dopo l'impatto con un'auto.

L'incidente mortale

Secondo le prima ricostruzioni, nel tardo pomeriggio di oggi una moto stava percorrendo via Roma a Chiesanuova, comune in provincia di Brescia, quando ha deciso di superare un'auto che procedeva nello stesso senso di marcia.

I due veicoli, però, si sono scontrati e il motociclista è caduto a terra. L'impatto con l'asfalto è stato fatale e l'uomo è deceduto sul colpo. Quando i soccorsi sono giunti sul posto non c'era, infatti, già più nulla da fare.

La vittima

Secondo le prima informazioni diffuse, la vittima dell'incidente è un uomo di 59 anni residente in zona. Ancora non è stata diffusa l'identità per tutelare la famiglia.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Chiesanuova, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare le eventuali responsabilità.

Il dato sconcertante è che si tratta della quarta vittima nel giro di una settimana sulle strade di Brescia e provincia.