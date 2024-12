video suggerito

Chi era Diego Bertoni, l’uomo morto in un incidente in moto a Milano Si chiamava Diego Bertoni ed era un calciatore l’uomo morto giovedì 13 dicembre in un incidente in moto in via Palmanova, a Milano. La moglie, in sella allo scooter con lui, è rimasta ferita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Si chiamava Diego Bertoni ed era un calciatore il 30enne morto ieri, 12 dicembre, cadendo dalla sua moto su via Palmanova, a Milano. Nell'incidente è stata coinvolta anche la moglie, sua coetanea, che si trovava con lui in sella allo scooter.

I due stavano tornando a casa dopo aver visto la partita del Milan contro Stella Rossa, che giocava allo stadio di San Siro. L'uomo è stato portato in ospedale ma è morto poco dopo l'arrivo, mentre la donna è rimasta ferita ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano.

Il saluto dei compagni di squadra

Diego Bertoni era appassionato di calcio e giocava come difensore nell'Asd Cassina Calcio, la squadra di Cassina de' Pecchi. I compagni hanno salutato il loro collega con un post su Facebook: "La nostra società piange la tragica scomparsa di Diego Bertoni, calciatore della prima squadra, avvenuta nella notte, e stringe in un forte abbraccio la sua famiglia! In un giorno che doveva celebrare la semifinale della Juniores, ci stringiamo alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene. Ciao Diego, resterai per sempre nei nostri cuori!".

Come è avvenuto l'incidente

L'incidente in moto è avvenuto ieri, 12 dicembre, all'1:30 di notte. Bertoni e sua moglie sono caduti dal loro scooter mentre percorrevano via Palmanova, la strada che da piazzale Loreto porta a Cascina Gobba. La donna, sopravvissuta all'incidente, è stata trasportata all'ospedale con alcune ferite, mentre il marito, portato via in condizioni gravissime, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.