Esce a comprare la birra, rientra a casa con due ferite e muore: indaga la polizia

Un 52enne è deceduto nella serata di ieri, sabato 16 novembre, nella sua abitazione in via Giovanni Ameglio, nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano. A dare l'allarme è stata la sua compagna, che ha raccontato che poco prima l'uomo era uscito per andare a comprare la birra, ma una volta rientrato si è accasciato sul divano ed è deceduto. Durante i primi accertamenti, la polizia di Stato e il medico legale hanno riscontrato sul 52enne due ferite da taglio: una lieve a un sopracciglio e un'altra, di circa due centimetri, a una tibia che gli avrebbe fatto perdere molto sangue. Gli investigatori ora indagano per capire se l'uomo sia rimasto vittima di un incidente o se si sia trattato di omicidio.

Le ferite rinvenute sul corpo del 52enne

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano sono intervenuti nel condominio della periferia nord-ovest della città intorno alle 22 del 16 novembre. Insieme a loro, anche gli esperti della Scientifica e il medico legale.

Mentre il taglio che il 52enne riportava all'altezza del sopracciglio destro è apparso subito abbastanza lieve, l'altro impresso alla tibia destra potrebbe essersi rivelato fatale. La ferita, infatti, sarebbe in prossimità di una vena varicosa. L'ipotesi è che la perdita di sangue provocata dal taglio abbia potuto portare al 52enne un arresto cardiocircolatorio.

Trovati cocci di bottiglia sporchi di sangue

La compagna della vittima ha raccontato che poco prima l'uomo era uscito di casa a prendere alcune birre. Non lontano da via Ameglio, infatti, gli agenti hanno rinvenuto una chiazza di sangue e alcuni cocci di bottiglia di vetro insanguinati.

Per il momento, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Il 52enne, infatti, potrebbe essere caduto ed essersi ferito in modo accidentale, provocandosi quei tagli che, alla fine, si sono rivelati per lui fatali. Ma, al momento, sono ancora in corso gli accertamenti per capire se, invece, possa essersi trattato di un omicidio.