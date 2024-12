video suggerito

Chi era Roberto Bertanza, il 43enne travolto e ucciso dopo un incidente in autostrada Roberto Bertanza è morto nella serata del 22 dicembre lungo l'autostrada A21 nel Bresciano. Il 43enne era sceso dall'auto dopo un incidente ed è stato travolto da un'altra vettura.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Si chiamava Roberto Bertanza, il 43enne deceduto nell'incidente lungo l'autostrada A21 avvenuto nella serata del 22 dicembre. Residente a Offlaga (in provincia di Brescia), era quasi arrivato all'altezza dell'uscita per Manerbio quando si è schiantato contro il guard rail per motivi ancora non noti. Appena sceso dall'auto, Bertanza è stato travolto probabilmente da due auto ed è morto all'impatto. Lascia la compagna e un figlio di 2 anni.

Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia stradale di Montichiari, che ha avviato un'indagine con l'ipotesi di reato di omicidio stradale, il 43enne ha impattato con la sua Lancia Ypsilon contro il guard rail intorno alle 20 del 22 dicembre. Stava viaggiando in direzione Torino e lo schianto è avvenuto poco prima dell'uscita per Manerbio.

Per l'impatto, l'auto sarebbe rimbalzata fino al centro della carreggiata, fermandosi rivolta in direzione opposta. Quando il 43enne ha aperto la portiera per mettersi al sicuro, un'auto l'avrebbe travolto. Coinvolta nell'incidente anche un'altra vettura, ma non è chiaro se anche questa abbia investito il 43enne.

A chiamare i soccorsi sono stati i due conducenti, un 54enne e un 64enne, entrambi rimasti illesi. Sul posto sono arrivate due automediche, le ambulanze della Croce Bianca e del Cosp di Mazzano, insieme ai Vigili del Fuoco da Brescia. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso del 43enne. L'autostrada è rimasta chiusa diverse ore per consentire il lavoro dei soccorritori.

Bertanza viveva a Offlaga insieme alla compagna e al loro figlio. Tifoso del Brescia calcio, da anni faceva parte della curva nord.