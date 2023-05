Chi era Demis Di Luca, il motociclista morto in un incidente mentre tornava a casa per la pausa pranzo Demis Di Luca è morto nel pomeriggio di venerdì 21 maggio. Il 45enne stava tornando a casa dal lavoro per la pausa pranzo quando si è schiantato contro la fiancata di un’auto che stava uscendo dal parcheggio di un McDonald’s.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Demis Di Luca il motociclista di 45 anni morto nell'incidente avvenuto in via Milano a Cantù, in provincia di Como, venerdì 19 maggio. Stava tornando a casa dal lavoro per la pausa pranzo quando, in sella alla sua Benelli Trk da enduro stradale, si è schiantato contro la fiancata di una Fiat Punto che stava uscendo dal parcheggio di un McDonald's. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ed è deceduto poche ore più tardi in ospedale. Di Luca lascia una moglie e due bambine.

Di Luca stava tornando a casa per la pausa pranzo

Il 45enne era un grande appassionato di motociclismo. Non solo possedeva una due ruote, ma quel mondo era diventato anche il suo lavoro. Era, infatti, impiegato alla Mandelli di Verano Brianza, un'azienda di ricambi e accessori per moto e bici. Il 19 maggio stava tornando a casa, a Cantù, per la pausa pranzo. Poco prima delle 12:30, però, all'altezza della zona industriale della frazione Mirabello si è scontrato con un'auto.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, la Punto stava uscendo dal parcheggio del McDonald's. Svoltando a sinistra, era già quasi immessa nella carreggiata. A quel punto è arrivato Di Luca con la sua moto e si è scontrato con la fiancata destra dell'auto sbalzando per diversi metri.

L'arrivo dei soccorsi e le indagini

In tanti sono usciti in strada per vedere cosa fosse successo. Chiamato il 112, in pochi minuti sono arrivate sul posto le ambulanze della Croce Bianca di Mariano e della Croce Rossa di Cantù, oltre all'elisoccorso da Como. Il 45enne aveva perso conoscenza ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo. Poche ore dopo è arrivata la notizia del decesso.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale. Dopo aver chiuso la strada nel tratto interessato, quindi tra gli incroci principali con via Baracca e via San Giuseppe per circa due ore, hanno svolto i rilievi e le verifiche per capire se ci fossero telecamere di videosorveglianza. Una di queste potrebbe fornire informazioni utili.

Oltre all'esatta dinamica, resta da chiarire se c'erano auto che ostruivano la visuale sia del motociclista che dell'automobilista. Alla guida della Punto c'era un ragazzo di 29 anni che è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù e dimesso nel pomeriggio di venerdì. Da valutare anche la velocità di marcia di Di Luca.