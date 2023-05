Motociclista si scontra con un’auto che sta uscendo da un parcheggio: morto 45enne Un 45enne è morto dopo essersi scontrato con un’auto che stava uscendo da McDonald’s a Cantù. Le sue condizioni erano apparse subito gravi.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un motociclista di 45 anni è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto questa mattina, venerdì 19 maggio, a Cantù (in provincia di Como). Stando a una prima ricostruzione, si sarebbe schiantato contro un'auto che stava uscendo da un McDonald's. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e il decesso è stato dichiarato all’ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove era stato trasportato d'urgenza.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12:20 di fronte alla Fabbrica dei Sapori, in via Milano a Cantù. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Punto verde stava uscendo dal parcheggio di McDonald's svoltando a sinistra verso il centro città. In quel momento sarebbe avvenuto lo scontro con la moto guidata dal 45enne che stava arrivando da Mariano.

Sul posto sono arrivate due automediche di Como e della Croce Bianca di Mariano, oltre all'elisoccorso. I sanitari hanno provato a rianimare il motociclista sul posto, il quale è rimasto incosciente per tutto il tempo. Poi è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero all’ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.