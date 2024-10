video suggerito

Chi era Daniele Sartorato, il 18enne comasco morto in un incidente stradale a Tradate Daniele Sartorato è morto nelle prime ore di sabato 19 ottobre. Il 18enne di Castelnuovo Bozzente (Como) si era schiantato nella notte contro un'altra auto all'altezza del comune di Tradate, nel Varesotto. Feriti altri tre giovanissimi.

A cura di Enrico Spaccini

Daniele Sartorato (foto da Facebook)

Si chiamava Daniele Sartorato, il ragazzo che ha perso la vita nell'incidente avvenuto a Tradate (in provincia di Varese) nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre. Il 18enne, che viveva insieme alla sua famiglia a Castelnuovo Bozzente, piccolo comune nel Comasco, si trovava alla guida di una delle due auto che si sono scontrate in via Costa dal Re. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre Sartorato dalle lamiere della sua auto, rimasta gravemente danneggiata nello schianto. Le sue condizioni erano critiche, ed è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese.

Lo schianto a Tradate

L'incidente è avvenuto intorno alle 3 del 19 ottobre in via Costa dal Re, una strada che collega Tradate con Appiano Gentile. A rimanere coinvolti sono stati due veicoli: nel primo viaggiava Sartorato, nel secondo due ragazzi di 18 e 25 anni e una ragazza di 21 anni. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della Stazione di Saronno intervenuti sul posto, ma sembrerebbe che le vetture si siano scontrate frontalmente.

L'intervento dei vigili del fuoco è durato oltre due ore. Oltre a Sartorato, con le pinze e le cesoie idrauliche hanno dovuto estrarre dalle lamiere anche la ragazza. I sanitari sono arrivati con due automediche, tre ambulanze e l'elicottero decollato dall'ospedale Sant'Anna di Como. I tre giovani sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Como e Legnano, mentre Sartorato è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese, dove è deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate.

Sartorato viveva a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'incidente

Come detto, Sartorato viveva insieme alla sua famiglia a Castelnuovo Bozzente. Si tratta di un piccolo comune della provincia di Como che si trova a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'impatto. Proseguendo la strada provinciale dove è avvenuto lo schianto, si arriva al centro del paese. Probabilmente, dunque, il 18enne stava tornando a casa.

La notizia del decesso di Sartorato ha sconvolto sia la comunità del suo paese sia quella di Tradate. Sul luogo dell'incidente, poco dopo lo schianto, è arrivato anche il vicesindaco del comune del Varesotto, Franco Accordino, il quale ha voluto commentare la scena con un post su Facebook: "È scesa la tristezza su tutta la città".