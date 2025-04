video suggerito

Chi era Christian Rossetti, morto precipitato dal quarto piano di un palazzo a Rozzano mentre montava tende Christian Rossetti è morto lo scorso 24 aprile dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo di Rozzano (Milano). Il 49enne stava montando tende parasole quando è caduto per 12 metri.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Christian Rossetti l'operaio deceduto lo scorso mercoledì 24 aprile a Rozzano (nella Città Metropolitana di Milano) in un incidente sul lavoro. Stando a quanto emerso finora, il 49enne stava installando alcune tende parasole a un appartamento al quarto piano di una palazzina quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato per circa 12 metri. Rossetti, residente a Casarile nel Milanese, è deceduto all'impatto con il suolo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 del 24 aprile in via Togliatti, a Rozzano. Rossetti, originario di Legnago (in provincia di Verona) lavorava per una ditta di Badiole, frazione di Zibido San Giacomo, e quel giorno stava installando alcune tende parasole al quarto piano, l'ultimo, di un condominio da poco ristrutturato. All'improvviso, per cause ancora in corso di verifica, il 49enne è precipitato al suolo, forse per una perdita d'equilibrio improvviso.

Sul terrazzo della palazzina in via Togliatti era rimasta la scala, mentre a terra il corpo di Rossetti con accanto la struttura del tendaggio alla quale pare abbia cercato di aggrapparsi per evitare la caduta. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma il 49enne all'arrivo dei sanitari era già deceduto, in seguito alla caduta da oltre 10 metri. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Corsico, intervenuti sul posto insieme al personale tecnico di Ats. Gli investigatori dovranno chiarire la causa della caduta e verificare che le norme di sicurezza erano state rispettate.