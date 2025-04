video suggerito

Precipita dal quarto piano di un condominio mentre monta le tende: morto operaio 49enne Oggi pomeriggio un operaio di 49 anni è morto cadendo dal quarto piano di un edificio a Rozzano (Milano). Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l'equilibrio mentre stava montando alcune tende sulla facciata. Gli ispettori dell'Ats e i Carabinieri verificheranno eventuali violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Un operaio di 49 anni è morto oggi pomeriggio a Rozzano, in provincia di Milano, precipitando dal quarto piano della facciata di un condominio sul quale stava montando delle tende. Le forze dell'ordine stanno facendo tutte le verifiche del caso per accertare se l'incidente possa essere derivato dalla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16:00 del pomeriggio di oggi, giovedì 24 aprile, in viale Palmiro Togliatti. Non è ancora chiara quale sia stata l'esatta causa della caduta, ma da una prima ricostruzione pare che l'operaio abbia perso l'equilibrio mentre stava montando alcuni tendaggi sulla facciata del condominio e sia precipitato dal quarto piano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

Gli operatori del 118 sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio che è morto sul colpo dopo la caduta dal quarto piano. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Presenti anche gli ispettori dell'Ats, che verificheranno se la caduta dell'operaio possa essere riconducibile all'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.