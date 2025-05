Chi era Andrea Marco Castagna, il 48enne deceduto nello schianto tra la sua moto e un furgone nel Lecchese

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Andrea Marco Castagna (foto da Facebook)

Si chiamava Andrea Marco Castagna, il motociclista deceduto nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio, in seguito a un incidente avvenuto lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Stando a quanto ricostruito finora, il 48enne viaggiava in sella alla sua moto Harley Davidson FXDR 114 quando si è schiantato contro un furgone Renault. I sanitari arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso del motociclista.

Castagna era residente a Lecco ed era titolare della omonima ortopedia con sede nel centro della città. Intorno alle 9 del 19 maggio il 48enne stava viaggiando in sella alla sua moto lungo la superstrada 36 in direzione sud. Arrivato nel territorio comunale di Bosisio Parini, appena dopo l'uscita di Annone (in provincia di Lecco) per cause ancora da accertare, il 48enne si sarebbe schiantato contro un mezzo pesante condotto da un 41enne, finendo per essere sbalzato diversi metri in avanti sull'asfalto.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza da Erba e un'automedica. Castagna, però, era già deceduto per le gravi lesioni riportate nello schianto. Il conducente del furgone, invece, ne sarebbe uscito praticamente illeso ed è stato comunque trasportato in ospedale a Lecco per i vari accertamenti del caso.

Sulla dinamica dello schianto sta indagando la polizia stradale di Lecco, che dovrà accertare le eventuali responsabilità. La carreggiata della ss36 in direzione Milano è rimasta chiusa per diverso tempo per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi, cosa che ha provocato diversi disagi al traffico.