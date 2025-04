video suggerito

Chi era Alessandro Arrigoni, morto a 19 anni in un incidente a Vigevano: a trovarlo è stato il padre Il giovane residente a Gambolò (Pavia) stava viaggiando su un rettilineo della provinciale 183 quando è finito fuori strada. Ad allertare i soccorsi è stato il padre, uscito nella notte per cercarlo.

È Alessandro Arrigoni la giovanissima vittima dell'incidente che si è verificato questa notte sulla provinciale 183 tra Gambolò e Tromello, alle porte di Vigevano (Pavia). Il ragazzo, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto in un rettilineo e ha terminato la sua corsa contro un albero a bordo strada. Un impatto terribile, che non gli ha lasciato scampo.

Proprio il padre, non vedendolo rientrare, è uscito a cercarlo in piena notte. È stato lui a trovarlo ancora dentro la sua Opel Agila, ormai in fin di vita, e ad allertare così i soccorsi. Ma i sanitari del 118 e il medico legale, giunto sul posto intorno alle 3.45 insieme a un'ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello studente.

La polizia stradale, ora, è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro: stando a quanto emerso al momento, non risulterebbero coinvolte altre vetture. Alessandro Arrigoni, che abitava a Gambolò con la famiglia, era appassionato di motociclette e motori, della musica rap e del mondo delle criptovalute. Lascia i genitori, la sorella e il fratello. "Riposa in pace, guerriero”, è il messaggio di addio degli amici, pubblicato sul suo profilo Instagram. "Buon viaggio, piccolo angelo del cielo. Manchi già”.