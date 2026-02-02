Chi è Paolo Andrea Cofferati il ragazzo scomparso dalla provincia di Lecco 23 anni fa

Paolo Andrea Cofferati scomparse l’11 novembre 2003 da Valmadrera, piccolo comune in provincia di Lecco. Da quel giorno non si è più saputo nulla di lui. La sua famiglia e l’associazione Penelope non si sono mai dimenticati di lui.

Paolo Andrea Cofferati

Paolo Andrea Cofferati aveva 33 anni al momento della scomparsa – avvenuta ormai ben 23 anni fa, l'11 novembre 2003 – da Valmadrera, piccolo comune in provincia di Lecco. Da quel giorno non si è più saputo niente (o quasi) di lui. Ma la sua famiglia e i volontari dell'Associazione Penelope Lombardia, da sempre impegnata nelle ricerche di persone scomparse, non si sono mai dimenticati di lui. Anche se di tempo ne è passato tanto: oltre 20 anni.

Come raccontato a Fanpage.it da Mirella Aurelio, presidente di Penelope Lombardia, che per lei "Andrea era un caro amico", il giorno della scomparsa, il ragazzo si trovava in compagnia del padre e del fratello nel piazzale di un condominio industriale per la consegna di un lavoro. Poi con una scusa avrebbe allontanato il fratello e una volta rimasto solo si sarebbe dileguato. Da quel momento in poi la sua famiglia non l'ha più visto. Secondo quanto raccontato dai familiari, con sé avrebbe portato il cellulare, i documenti e probabilmente circa 80 euro.

Non si sa come mai Paolo Andrea abbia deciso si allontanarsi e di far perdere le sue tracce, ma i genitori e i fratelli (un fratello e una sorella) hanno ipotizzato che possa essere legato alla fine del suo matrimonio, avvenuta a circa un anno dalle nozze. Un episodio che lo aveva profondamente turbato e che si crede possa legato alla sua scomparsa. Ma si tratta di un'ipotesi, in realtà non ci sono certezze.

Le ricerche di Paolo Andrea partirono immediatamente ma nessuna pista portò notizie concrete. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine e riportato anche dalla nota trasmissione Chi l'ha visto?, l'ultima volta Paolo Andrea è stato visto alla stazione ferroviaria di Valmadrera, da dove partono treni verso Milano e dove si trova anche la stazione degli autobus. A circa un chilometro il lago di Como. Era l'11 novembre 2003.

Per anni il silenzio totale. Paolo Andrea sembrava essere sparito nel nulla. Poi il 25 gennaio 2010 – 16 anni fa – una coppia di signori racconta che a ottobre 2009, a ritorno da una vacanza, ha dato un passaggio a due ragazzi che facevano l’autostop a Riomaggiore, zona Cinque Terre, in provincia della Spezia, in Liguria. I due giovani – raccontano i signori – avrebbero mostrato loro una mappa delle tappe che intendevano fare per arrivare in Portogallo, specificando di muoversi in genere a piedi su vie secondarie. Il ragazzo racconta di non aver più contatti con la famiglia da oltre 5 anni e di aver conosciuto la compagna un anno prima. La ragazza ha un accento francese. I ragazzi scendono al casello autostradale di Carrodano (sull'A12, in provincia della Spezia). Pochi giorni dopo i signori vedono “Chi l’ha visto?” e riconoscono nel ragazzo Paolo Andrea Cofferati. I familiari hanno delle perplessità e il padre racconta che il giorno prima della scomparsa il figlio era molto teso e preoccupato.

La famiglia Cofferati non ha mai perso le speranze sul ritrovamento di Paolo Andrea. Attualmente è presente all'interno dell'associazione Penelope e collabora attivamente nel prestare sostegno e appoggio ad altre famiglie che condividono lo stesso dolore della scomparsa di un parente.