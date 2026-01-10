Ragazzo di 15 anni scompare dopo la scuola in provincia di Lecco: “Chiunque lo veda chiami i carabinieri”

Momtaz Tawfek Abouel Mahasen Mohamed, 15enne italoegiziano, è scomparso ieri da Calolziocorte, in provincia di Lecco. Ha occhi e capelli scuri e corporatura media.

Momtaz Tawfek Abouel Mahasen Mohamed, 15enne italoegiziano, è scomparso ieri, giovedì 9 gennaio, da Calolziocorte, comune di 13mila abitanti in provincia di Lecco. Secondo quanto riportato dall'Associazione Penelope, che sostiene le famiglie e gli amici delle persone scomparse, il ragazzo sarebbe stato accompagnato a scuola, a Calolziocorte, da un educatore della comunità che lo ospita, e non vi avrebbe più fatto rientro al termine delle lezioni.

Il ragazzo ha occhi e capelli scuri e corporatura media. Al momento della scomparsa Mohamed indossava pantaloni sportivi neri, felpa nera, giubbotto senza maniche nero, scarpe sportive nere, cappellino e portava con sé un borsello.

Come scrive l'associazione Penelope sui propri canali social: "Chiunque veda o venga in contatto con il minorenne è pregato di avvisare prontamente la Stazione dei Carabinieri di Calolziocorte (al numero di telefono 0341.641069) o le altre forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche".