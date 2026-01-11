Esce di casa a Novate Milanese per andare da un amico e scompare: 13enne ritrovato, sta bene

Un 13enne è scomparso da Novate Milanese (Milano) nella mattina dell’11 gennaio. Il ragazzino avrebbe detto che sarebbe andato da un amico, ma di lui si è persa ogni traccia.

Aggiornamento delle ore 18: il 13enne è stato ritrovato e sta bene

Un 13enne è scomparso da questa mattina, domenica 11 gennaio, da Novate Milanese (nella Città Metropolitana). Come riportato nei vari post pubblicati nelle pagine Facebook locali, si tratta di un ragazzino classe 2012 che frequenta le scuole medie del paese. Quando è uscito di casa, il 13enne indossava una felpa color glicine (e non nera come inizialmente comunicato) e i pantaloni neri di una tuta. Anche l'associazione Penelope Lombardia ha condiviso un appello attraverso i proprio canali.

Stando a quanto riferito nei post, sarebbe uscito di casa la mattina dell'11 gennaio dicendo che sarebbe andato a casa di un amico. Tuttavia, pare che questo amico non sapesse nulla dell'incontro e che il 13enne si sia allontanato senza il proprio cellulare. Le ricerche da parte delle forze dell'ordine sono già iniziate e si stanno concentrando soprattutto nell'hinterland nord di Milano. L'invito rivolto a chiunque dovesse riconoscere il ragazzino è di chiamare il 112 oppure la stessa associazione Penelope.