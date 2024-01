Chi è Keta, il trapper della gang di Rondo denunciato per aver puntato la pistola contro la polizia Il trapper 22enne Keta, al secolo Aziz Kheimiri, vive a San Siro e fa parte della Seven Zoo gang che fa capo a Rondodasosa. Nella sua carriera musicale anche featuring con Baby Gang, Simba La Rue, Capo Plaza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Hanno bussato alla porta di casa sua a San Siro, e ad accoglierli hanno trovato la madre. Così gli investigatori della Squadra Mobile hanno trovato l'arma (una finta Beretta, in realtà una scacciacani) che, la notte di Capodanno, il trapper milanese Keta, 22 anni, ha mostrato prima su Instagram e poi ha puntato di fronte ai poliziotti intervenuti in via Zamagna, nei pressi di piazzale Selinunte: insieme a un gruppo di altri giovani stava dando alle fiamme alcuni rifiuti in strada, immortalando il tutto in diretta social.

Una vicenda che è costata al giovane classe 2001 una denuncia per porto abusivo di arma e oltraggio a pubblico ufficiale. Non un nome qualsiasi. È Aziz Kheimiri, italo-tunisino che vive da sempre tra i palazzi popolari di San Siro. E soprattutto membro di spicco della celebre gang Seven Zoo, sodalizio musicale e di strada che fa capo a Rondodasosa e riunisce i trapper Neima Ezza, Sacky, Kilimoney, Vale Pain e, appunto, Keta: il collettivo della zona 7 di Milano, che comprende i quartieri di Baggio e San Siro. E che spesso è stato al centro delle cronache nazionali per accuse di rapina (Neima Ezza), daspo per rissa, denunce per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale (Rondodasosa).

Ma non solo. Nella carriera musicale di Keta, iniziata ufficialmente nel 2019 con un pezzo pubblicato su YouTube (Ammò), si contano featuring con nomi di peso come Baby Gang, Simba La Rue, Capo Plaza.

