Spara e insulta alcuni agenti di polizia: indagato il trapper Keta Il trapper Keta è stato indagato dalla polizia perché accusato di aver sparato e insultato alcuni agenti durante i festeggiamenti di Capodanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il trapper 22enne Keta, nome d’arte di Aziz Kheimiri, è indagato per porto abusivo di arma e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella giornata di oggi, giovedì 4 gennaio, la polizia ha infatti eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei suoi confronti.

Il video condiviso su Instagram

Le indagini sono partite dopo che il cantante italo-tunisino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui insulterebbe e sparerebbe contro alcuni agenti durante i festeggiamenti di Capodanno. L'episodio si è verificato nel quartiere San Siro dove il ragazzo è nato e vive ancora oggi. In particolare, la zona ripresa è quella di via Zamagna.

Gli agenti si trovavano tra le strade per il servizio sicurezza disposto dalla Questura. A un certo punto, allo scoccare della mezzanotte, alcuni ragazzi avrebbero provato a dare fuoco a cumuli di rifiuti accatasti. Altri avrebbero creato una sassaiola nei confronti delle forze di polizia. Nonostante questo, i poliziotti erano riusciti a riportare la tranquillità e allontanare i giovani più violenti.

Il trapper ha sparato contro gli agenti

Nello stesso momento, però, il trapper – accompagnato da alcuni amici – ha iniziato la diretta Instagram. Il video è durato una decina di minuti. Per gli investigatori, l'intento sarebbe stato quello di riprendere le azioni illecite che stavano interessando il quartiere e per le quali avrebbe avuto parole di assenso.

All'improvviso però avrebbe estratto una pistola e avrebbe esploso alcuni colpi ad altezza uomo proprio in direzione degli agenti di polizia che, nel frattempo, avrebbe insultato. Probabilmente pensava che, considerato il frastuono dei festeggiamenti, nessuno se ne sarebbe accorto. Ma così non è stato.

Durante la perquisizione, i poliziotti della Squadra Mobile milanese hanno trovato una scacciacani riproduzione fedele di una pistola semiautomatica, che è stata sequestrata.