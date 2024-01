Chi è Bebe Touche, il tiktoker di 24 anni arrestato per rapina aggravata a Milano Il 24enne da oltre 600mila follower su TikTok si trova ora a San Vittore: durante una serata in corso Como, insieme a un complice avrebbe dato un pugno in volto a un 18enne e gli avrebbe rubato lo smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Quanto costa il tuo outfit", "già lo sai", "il fresco di zona", "ok ci sta". I tormentoni del suoi video su TikTok ormai li conoscono tutti. Sono quelli di Bebe Touche, il 24enne da oltre 600mila follower oggi arrestato a Milano con l'accusa di rapina aggravata: insieme a un complice coetaneo, durante una serata in zona corso Como, avrebbe dato un pugno in volto a un 18enne e gli avrebbe sottratto lo smartphone. I due sono stati portati in carcere a San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.

Il giovane originario del Mali, 24 anni, risiede a Milano e gira tutti i suoi video social tra le vie del centro. Corso Vittorio Emanuele, via Dante, piazza del Duomo: qui, nel cuore dello shopping milanese, è più facile incrociare turisti, gruppi di ragazzini fuori dalle catene di fast food, personaggi stravaganti di ogni genere.

Sono tante le domande che il 24enne pone ai protagonisti della sua videocamera, fermati per strada e interrogati sul look o sulle preferenze musicali. Uno, in particolare, il girato a consacrarlo nell'olimpo del web.

Leggi anche Rapina con un machete un minorenne in stazione: arrestato 24enne

Si tratta del il video pubblicato 29 ottobre 2023, che ha addirittura superato i 5 milioni di visualizzazioni su TikTok: in questa occasione Bebe Touche ferma tre ragazzini, residenti a Baggio, e davanti alle vetrine di un negozio a Milano chiede loro chi preferiscano tra i rapper Rondo Da Sosa e Shiva, la cui rivalità è nota in tutta la parte ovest di Milano. Il resto è storia ("Sono Fabrizio, ma mi chiamano il fresco di zona", "Valentino, chiaro", "Andrea, già lo sai").