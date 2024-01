Ruba il cellulare a un 18enne e gli dà un pugno in faccia: arrestato il tiktoker Bebe Touche Il tiktoker Bebe Touche è stato arrestato per rapina insieme a un complice. Secondo quanto ricostruito, il 24enne avrebbe rubato il cellulare a un 18enne in corso Como a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Bebe Touche in uno dei suoi video pubblicati su TikTok

Un 24enne è stato arrestato per una rapina avvenuta la notte scorse tra piazza XXV Aprile e corso Como a Milano. Si tratta di un tiktoker da oltre 600mila follower che si fa chiamare "Bebe Touche", diventato famoso per i suoi video in cui intervista ragazzini milanesi che girano in centro città. Insieme a un complice avrebbe rapinato un 18enne turco del suo cellulare dandogli anche un pugno in faccia.

Il 24enne originario del Mali e un suo coetaneo, italiano, sono stati arrestati dagli agenti di una Volante della Questura in pizza XXV Aprile intorno alle 2 di giovedì 18 gennaio. Bebe Touche ora si trova in carcere a San Vittore, in attesa della convalida del fermo. L'accusa nei suoi confronti è di rapina aggravata in concorso.

Tra i video più celebri di Bebe Touche c'è senza dubbio quello pubblicato il 29 ottobre del 2023 che ha superato le 5 milioni visualizzazioni su TikTok. Davanti alla vetrina di un negozio del centro di Milano, il 24enne aveva fermato tre ragazzini per chiedergli chi preferiscono tra i due trapper Shiva e Rondo da Sosa.

Le presentazioni degli intervistati, "Valentino chiaro", "Andrea già lo sai" e "mi chiamo Fabrizio ma sono conosciuto anche come il fresco di zona", sono diventate virali in pochissimo tempo e utilizzate come base per numerosi meme.