Dov’era la mamma del bimbo sequestrato dal padre e perché non era lì quando è stato rapito La madre del piccolo è una donna di origini rumene, che in passato ha subito maltrattamenti da parte dell’ex compagne e padre del figlio. La donna è arrivata solo quando l’uomo ha aperto la porta ai Carabinieri, dopo 24 ore di assedio, e ha portato via il piccolo.

Un uomo asserragliato dentro la sua abitazione di Roncadelle (Brescia) con il figlio di 4 anni, portato via con la forza durante un incontro protetto per protestare contro l'affido esclusivo alla madre. L'isolato blindato e chiuso al passaggio, le squadre dei Carabinieri e dei militari negoziatori sotto la palazzina.

Nessuna traccia sul posto della madre del piccolo, una donna di origini rumene che in passato ha subito maltrattamenti da parte dell'ex compagno e padre del figlio. È arrivata solamente quando i Carabinieri sono riusciti a farsi aprire la porta dall'uomo, dopo quasi 24 ore di trattativa: ha preso il piccolo, che sta bene, e l'ha portato via con sé. Sano e salvo.

L'assedio durata dalla tarda serata di ieri

Un assedio cominciato nella serata di ieri e durato ore, dopo una caccia all'uomo lunga un intero pomeriggio: l'uomo aveva infatti incontrato il figlio durante un incontro protetto in un paese della Franciacorta e, dopo aver minacciato e aggredito l'assistente sociale che lo accompagnava, aveva rapito il bambino di 4 anni. Con la paura che l'uomo fosse armato e che, in preda alla disperazione, potesse fargli del male.

I precedenti penali dell'uomo blindato in casa

L'uomo di 36 anni, che da ieri pomeriggio è barricato in casa con il figlio di quattro anni a Roncadelle (Brescia), avrebbe precedenti per violenza domestica. Probabilmente per questo motivo, il Tribunale – che ha affidato il piccolo alla madre – aveva disposto questi incontri protetti alla presenza dell'assistente sociale. E proprio al termine dell'ultimo colloquio, l'uomo ha aggredito l'assistente sociale ed è scappato con il piccolo.