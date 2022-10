Roncadelle, padre separato barricato in casa con il figlio: ha aggredito l’assistente sociale

È ancora barricato in casa sua a Roncadelle, comune in provincia di Brescia, l'uomo che nel pomeriggio ieri, mercoledì 5 ottobre, ha aggredito l'assistenza sociale durante un incontro protetto – come disposto dal Tribunale – con il figlio di quattro anni. L'uomo – che è separato dalla compagna – è poi scappato e si è recato nel suo appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, con l'ausilio di un negoziatore, stanno cercando di far uscire l'uomo dalla sua abitazione.

In base a quanto apprende Fanpage.it, non è chiaro se l'uomo sia armato o meno. Il bimbo sembrerebbe essere in buoni condizioni di salute.