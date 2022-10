Il bambino tenuto sequestrato un’intera notte dal padre è salvo: va via in braccio alla madre Il bambino, che è stato rapito dal padre che si è barricato in casa nel Bresciano, è stato liberato e affidato alle cure della madre: il piccolo è andato via in braccio a lei.

A cura di Ilaria Quattrone

Dopo che lo hanno liberato, è stato preso in braccio dalla madre e insieme sono saliti in auto e andati via. Non è chiaro se la donna sia rimasta lì durante tutta la trattativa. Finisce così il terribile episodio che ha visto come protagonista un bambino di quattro anni che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 ottobre, è stato rapito dal padre dopo un incontro protetto con l'assistente sociale. Quest'ultima sarebbe stata aggredita e forse minacciata con una pistola che non è chiaro se fosse vera o finta.

La trattativa durata quasi 24 ore

Il piccolo è stato portato in casa dell'uomo, un 36enne, a Roncadelle (Brescia). Una volta dato l'allarme, i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione e dato vita a una lunga trattativa. Sul posto è stato inviato anche un negoziatore. Questa mattina, durante la lunga trattativa, i militari hanno potuto parlare al telefono con il bambino.

"Un atto dissennato"

Sul posto si sono recati subito il Procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, e il legale dell'uomo Alberto Scapaticci. In tarda mattinata, il 36enne – che ha alcuni precedenti per violenza domestica – ha deciso di aprire la porta: "È stato un atto dissennato di un padre disperato", ha detto il Procuratore. Il piccolo non avrebbe riportato alcuna ferita: adesso sarà sottoposto a controlli medici.

Leggi anche Roncadelle, il padre barricato in casa con il figlio di 4 anni apre la porta ai Carabinieri e libera il bambino

Dovrà rispondere di sequestro di persona

Sembrerebbe che, in base a quanto ha potuto rilevare Fanpage.it, l'uomo si trovava agli arresti domiciliari. Il padre dovrà rispondere dell'accusa di sequestro di persona. Il 36enne, che è stato portato via a bordo di una volante, avrebbe aggredito in passato sia l'ex moglie che l'avvocato della donna sempre per questioni legate al bimbo.