in foto: Foto dalla pagina Facebook di Alex Stella

È uscito in bicicletta la mattina di venerdì 25 dicembre per uno dei suoi soliti allenamenti. Doveva far ritorno poco dopo, giusto in tempo per il pranzo di Natale, ma a casa non è mai più tornato. Il ciclista Alex Stella, 42 anni e titolare di un locale a Saronno, si è scontrato con un'auto ferma mentre percorreva via Lega Lombardia, la tangenziale che collega Ceriano Laghetto, Saronno e Solaro, in Brianza. I soccorsi sono arrivati pochi minuti dopo lo schianto: inutile il disperato tentativo di salvargli la vita da parte dei paramedici del 118 e dei medici dell'automedica. Nulla è servita anche la corsa in ospedale in codice rosso a bordo dell'elisoccorso: per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Lo schianto contro un'auto in sosta

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il 42enne era in sella alla sua bicicletta quando avrebbe perso il controllo andando a sfondare il vetro posteriore di una vettura in quel momento ferma in sosta. L'impatto sarebbe stato violento. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto: pochi minuti dopo la tragedia i carabinieri di Desio hanno eseguito i rilievi del caso e sono ora al lavoro per capire cosa ha fatto perdere il controllo della bicicletta all'uomo.

Il ricordo degli amici su Facebook

Alex Stella era conosciuto da tutti per essere il titolare del Café noir di Saranno. Tanti i commenti sui social per ricordarlo: "Non bastava il Covid – si legge – non bastava il Natale lontano dai parenti, oggi anche la scomparsa di Alex. È stato un mio grande amico dai tempi dell’oratorio. Abbiamo condiviso tante cose insieme: come il nostro viaggio Saronno-Barcellona con una panda. Resterai sempre nel mio cuore".