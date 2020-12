È morto cadendo da un'impalcatura alla Vigilia di Natale. Vittima del tragico incidente a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia, è un uomo di 79 anni. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo la mattina di oggi, 24 dicembre, si trovava nell'azienda Icor dove lavorava quando probabilmente ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'impalcatura all'esterno di un capannone. Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi che l'uomo si sia sentito male prima di cadere nel vuoto.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I paramedici del 118 e i medici dell'automedica non hanno potuto far altro che accertare il decesso: non c'è stato purtroppo bisogno di alcuna corsa in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ora al lavoro per capire l'esatta dinamica dell'accaduto: resta ancora da chiarire se l'uomo sia stato colpito prima da un malore o abbia perso l'equilibrio per altri motivi prima di precipitare.

Lo scorso 18 dicembre altri tre operai sono rimasti feriti

Quello di questa mattina non è che uno dei tanti incidenti sul lavoro avvenuto in questi ultimi giorni. Lo scorso 18 dicembre tre persone erano rimaste ferite mentre lavoravano all'interno di un cantiere in via Cola Montano, in zona Isola, a Milano: qui un cassone autoribaltante attaccato a una gru si era staccato da un'altezza di circa 15 metri ed era caduto colpendo i tre operai. L'episodio, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, era avvenuto attorno alle 7.30 e nell'incidente erano rimaste coinvolte tre persone di 25, 38 e 56 anni: in quel caso fortunatamente nessuno era rimasto gravemente ferito.