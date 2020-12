Si sono arrampicati con una scala mobile fino alla finestra delle stanza dove sono ricoverati i più piccoli pazienti dell'ospedale Civili di Brescia. A portare i loro auguri sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale della città lombarda: il loro personale saluto è stato possibile grazie alla collaborazione con la direzione della struttura e con l'Associazione italiana leucemia (Ail) della sede di Brescia. Un augurio particolare che ha sorpreso i bambini del reparto di pediatria quando hanno visto fuori dalla finestra i loro "eroi" la mattina del 23 dicembre. La sorpresa infatti è avvenuta in totale sicurezza e senza mai entrare all'interno dell'edificio: gli agenti si sono serviti della loro scala automatica utilizzata spesso durante i loro interventi di soccorso per affacciarsi da fuori alle finestre dell'ospedale.

Il personale medico ha poi consegnato dei libri ai bambini

Così i vigili del fuoco sono riusciti a portare i loro auguri di Natale e di una presto guarigione, anche in tempo Covid. I loro saluti e abbracci virtuali sono stati poi ripresi da una telecamera installata su un drone che riprendeva tutto. E dalle immagini non si vede solo la gioia dei più piccoli quando vedono dalle finestre i vigili del fuoco ma anche il loro stupore di quando ricevono da parte dei loro "eroi", dei libri sulla prevenzione e il soccorso tecnico urgente tramite il personale sanitario dell'ospedale. Un piccolo manuale che servirà se qualcuno di loro, dopo questo incontro deciderà di diventare un vigile del fuoco.

Gli auguri anche dei medici dell'Ospedale in Fiera di Milano

Non è che uno dei tanti particolari auguri di Natale negli ultimi tre giorni: tra questo c'è anche quello dei medici e degli infermieri di turno ieri 25 dicembre all’Ospedale in Fiera a Milano che attraverso un cartello avevano voluto fare ai lombardi un loro personalissimo augurio di buon Natale. L’immagine dei sanitari è stata poi ripresa con un post su Facebook dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che ha scritto: “Rispondiamo facendo sentire il nostro buon Natale e la nostra gratitudine a loro e a tutte le persone che oggi sono al lavoro per la nostra Lombardia”.