in foto: I medici e gli infermieri dell’Ospedale in Fiera (Fonte: Facebook)

Tute, guanti, occhiali, caschi e mascherine. Ma non solo. Con loro anche cartelli, cerchietti da renne e addobbi: sono questi gli auguri di Natale dei medici e degli infermieri di turno dell'Ospedale in Fiera di Milano, struttura discussa durante la prima ondata e che durante la seconda ha ospitato molti pazienti Covid. Nonostante il vestiario, a cui ormai siamo abituati a vederli, dai caschi si intravedono occhi stanchi, ma sorridenti e soprattutto carichi di speranza.

Gli auguri dei medici e degli infermieri

A riprendere la foto dei medici e degli infermieri dell'Ospedale in Fiera è il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il Governatore in un post su Facebook pubblicato oggi, venerdì 25 dicembre, ha scritto: "Il buon Natale dai medici e infermieri di turno all'Ospedale in Fiera. Rispondiamo facendo sentire il nostro buon Natale e la nostra gratitudine a loro e a tutte le persone che oggi sono al lavoro per la nostra Lombardia".

Il video di auguri del presidente Attilio Fontana

Ieri, giovedì 24 dicembre, anche il presidente Fontana in un video aveva fatto i suoi personali auguri a tutti i lombardi. Il suo primo pensiero è andato alle vittime del Covid-19 che purtroppo non hanno potuto trascorrere il Natale con le loro famiglie: "In quest’anno così difficile, il mio primo pensiero è per chi non c’è più e per chi ha perso affetti e amici. A loro è rivolto il nostro ricordo". Fontana ha elogiato i suoi cittadini affermando che, nonostante la stanchezza data dalle limitazioni, vede una Lombardia che ha dato prova di grande responsabilità, solidarietà e compostezza.