Musicista esce dalla sala operatoria suonando la tromba: un brano di Morricone per medici e infermieri L’intervento chirurgico, durato quasi sei ore, è stato eseguito con una tecnica all’avanguardia che ha permesso al paziente di suonare la sua tromba a un’ora dal risveglio: il musicista, 84 anni, ha scelto un brano di Ennio Morricone. È successo all’ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una performance incredibile a pochi passi dalla sala operatoria. Al termine di un delicatissimo intervento all'addome durato quasi sei ore un paziente di 84 anni, musicista di professione, ha imbracciato la sua tromba e ha iniziato a suonare tra gli applausi commossi di medici e infermieri.

È successo all'interno dell'ospedale di Vizzolo Predabissi, alle porte di Milano. Qui l’uomo è stato sottoposto a un intervento in awareness laparoscopy, una tecnica che riduce al minimo i contraccolpi anestesiologici con enormi benefici post operatori, soprattutto sui soggetti fragili e anziani. Benefici evidenti, vista la lucidità del paziente a solo sessanta minuti dal suo risveglio: il musicista è stato infatti subito in grado di soffiare nella sua tromba, direttamente dalla sua barella, ed eseguire alla perfezione un brano di Ennio Morricone davanti ai camici verdi in ascolto.

Pericolo scampato, insomma, dopo una malattia scoperta solo qualche settimana fa. Ma in cima ai pensieri dell'84enne è sempre restata la voglia di rimanere lucido e di conservare abbastanza fiato per continuare a suonare il suo adorato strumento, compagno di una vita: per questo il musicista ha deciso di sottoporsi alla complicata operazione, a un'età avanzata, passando ore e ore sotto i ferri dei chirurghi.

L’awareness laparoscopy, spiegano gli esperti, consiste nell’esecuzione di un’anestesia loco-regionale toracica, associata ad una sedazione, che permette di azzerare il dolore e tutelare la funzionalità neurologica e respiratoria, evitando il ricorso agli anestetici generali e alla ventilazione meccanica.

"Si tratta di un approccio moderno che ha permesso al paziente, seguito dalla dottoressa Benedetta Basta, di impugnare la sua tromba a soli 60 minuti da un intervento durato oltre 5 ore e mezza", ha spiegato in una nota l'Asst. "Lo ha fatto incantando sulle note di Ennio Morricone l’équipe chirurgica guidata dal dottor Carmelo Magistro che in collaborazione con gli anestesisti diretti dal dottor Giovanni Marino e a tutto il personale del blocco operatorio diretto dal medico Davide Vailati, ha operato con successo il musicista". Il paziente, classe 1940, è stato dimesso oggi. E potrà tornare a suonare.