Grave incidente sul lavoro a Milano nella mattinata di oggi, venerdì 18 dicembre. Tre persone sono rimaste ferite mentre lavoravano all'interno di un cantiere in via Cola Montano, in zona Isola. L'episodio, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 7.30. Le persone coinvolte sono tre operai di 25, 38 e 56 anni. Stando a una prima ricostruzione, si trovavano nell'area del cantiere quando un pezzo di una gru si è staccata da un'altezza di circa 15 metri ed è caduta, colpendoli.

Due degli operai colpiti sono rimasti feriti più gravemente

Due degli operai, i più giovani, sono rimasti feriti più gravemente: il terzo, invece, sarebbe stato colpito solo di rimbalzo e ha dunque riportato traumi più lievi. Quest'ultimo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano. I due operai più giovani sono invece stati soccorsi in codice rosso da due ambulanze inviate assieme a un'automedica dall'Areu. I due, che erano coscienti al momento dell'arrivo dei soccorritori, sono stati trasportati entrambi all'ospedale Niguarda: hanno riportato traumi seri ma da quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

Nel cantiere sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno transennato l'area di cantiere dopo aver effettuato verifiche di stabilità sulla gru. Adesso si dovrà accertare per quale motivo la benna della struttura si sia distaccata e sia caduta, ferendo i tre operai: i rilievi per accertare anche eventuali responsabilità nell'incidente, che avrebbe potuto provocare una tragedia, sono in corso da parte degli ispettori del lavoro dell'Agenzia per la tutela della salute.