Cento amici festeggiano il compleanno di Giorgia Manenti, la 25enne morta un mese fa nella sua ditta Gli amici hanno deciso di ritrovarsi e festeggiare il 26esimo compleanno della ragazza morta poco più di un mese fa a Tagliuno, in provincia di Bergamo nella ditta di famiglia in cui lavorava.

A cura di Fabrizio Capecelatro

La storia di Giorgia Manenti, la 25enne trovata morta nella ditta di famiglia in cui lavorava lo scorso 8 settembre, aveva colpito tutti. A maggior ragione che l'aveva conosciuta in vita e ne portava un bel ricordo. Così, dopo poco più di un mese da quel tragico evento, oltre cento persone hanno deciso di ritrovarsi e "festeggiare" insieme il suo 26esimo compleanno.

La morte di Giorgia Manenti

L'8 settembre 2022 il padre di Giorgia Manenti, titolare della ditta Mega srl di Tagliuno, in provincia di Bergamo, che si occupa di realizzare il packaging per i prodotti di make-up, ha trovato il corpo della giovane figlia riverso in una vasca in un punto nascosto dell'azienda.

Subito ha dato l'allarme e quando è arrivato sul posto il personale del 118 ha constatato che la ragazza aveva avuto un malore che l'ha portata ad accasciarsi nella vasca in cui c'erano circa una trentina di centimetri di liquido per la produzione.

Lì, purtroppo, è morta annegata in quel liquido visto che, a causa del malore, non ha avuto la forza e la possibilità di rialzarsi.

La festa di compleanno

Giorgia Manenti è stata raccontata da tutti come una ragazza solare e piena di voglia di vivere e soprattutto che amava stare in compagnia. Pare che anche al momento del decesso stesse, infatti, parlando al telefono con una sua amica.

Così le sue amiche più strette hanno deciso di organizzare comunque la festa per il suo 26esimo compleanno, che sarebbe stato il 7 ottobre. Così sabato sera in un ristorante di Sarnico si sono ritrovate oltre cento persone per festeggiare e commemorare la loro amica.

Ovviamente erano presenti anche i genitori, con il fratello di 15 anni, i quattro nonni e altri parenti. Su un mago schermo sono state proiettate le immagini della ragazza, con il sottofondo di Laura Pausini (la sua cantante preferita).

"Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri – le parole delle sue amiche storiche – e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere e l’amore che ci hai donato. Mai dimenticheremo la tua “r” moscia, la tua piega perfetta e la gioia nei tuoi occhi. Continueremo ad amarti e tenerti stretta nei nostri ricordi", hanno raccontato alcuni amici come riporta BergamoNews.it.