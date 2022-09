Muore a 25 anni mentre sta lavorando in fabbrica Tragedia a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, dove una ragazza di 25 anni, Giorgia Manenti, ha perso la vita in un’azienda di via Tasso.

Tragedia a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, dove una ragazza di 25 anni, Giorgia Manenti, ha perso la vita in un'azienda di via Tasso. Al momento del decesso, la giovane si trovava a bordo di una piscina quando, probabilmente a causa di un malore, è caduta dentro l'acqua morendo annegata. È successo oggi, giovedì 8 settembre, verso le 13.30.

Tragedia nella Bergamasca: 25enne muore in un'azienda

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto sono state inviate un'automedica e un'ambulanza, ed è stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso. Gli operatori sanitari, precipitatisi in via Tasso, hanno tentato disperatamente di rianimare la ragazza, purtroppo invano. Con loro, anche i carabinieri della Compagnia di Grumello del Monte che hanno avviato i rilievi per ricostruire esattamente l'accaduto. Secondo quanto ricostruito finora, Giorgia era appena rientrata in turno dopo la pausa pranzo trascorsa a casa, che dista poche centinaia di metri dalla ditta di famiglia.

Giorgia annegata in una vasca d'acqua a seguito di un malore

Dalla ricostruzione operata dai militari, pare che la ragazza stesse parlando al telefono con un'amica quando si è accasciata improvvisamente al suolo, cadendo con il volto in acqua. Purtroppo, la vasca si trova in un punto difficilmente visibile dell'azienda, dietro a un capannone, motivo per cui i soccorsi potrebbero essere stati allertati tardi. A trovare il suo corpo ormai senza vita, il padre. Nel frattempo i colleghi hanno contattato il 118 che è arrivato in pochissimi minuti nel cortile dell'azienda, ma per Giorgia non c'è stato purtroppo nulla da fare.