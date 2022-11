Bambini trovano delle larve nei piatti della mensa scolastica, un mese fa l’ultimo controllo Due bambini dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Ornago hanno trovato delle larve nei loro piatti in mensa. Il Comune ha annunciato l’attivazione di una commissione di monitoraggio.

A cura di Enrico Spaccini

Antipasto particolare quello che si è presentato a due alunni dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Ornago, in provincia di Monza e Brianza. Come ha scritto in un post su Facebook la pagina dell'amministrazione comunale, "due studenti hanno rinvenuto nel proprio pasto quelle che sono sembrate essere, a una prima visione, due larve bianche". Il Comune rassicura che i controlli sono già in atto e che per evitare altri episodi simili verrà attivata una "commissione mensa per monitorare il servizio di ristorazione scolastica". Monitoraggio che "verrà affidato a un soggetto esterno, terzo e imparziale".

I controlli dell'Ats Brianza

L'anomalo rinvenimento è avvenuto venerdì 28 ottobre. "Il Comune ha provveduto il giorno stesso a contestare l'accaduto all'impresa appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica", assicurano da Ornago. Sul caso è stata aperta una procedura di contestazione nei confronti dell'impresa e l'avvio di un controllo qualità.

Come puntualizzato nel comunicato, l'ultimo controllo effettuato dall'Agenzia di tutela della salute Brianza si era tenuto solo lo scorso 5 ottobre. Una verifica che si è concentrata sul centro cottura e sul refettorio dell'Istituto e che ha valutato "la qualità delle materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, l'igiene personale e delle lavorazioni e il rispetto di quanto previsto dal manuale di autocontrollo Haccp". Tuttavia, i controlli non hanno portato alla luce nessuna anomalia.

Soluzioni per il futuro

Per questo motivo resta ancora un mistero come sia potuto accadere un incidente simile. I genitori degli alunni chiedono spiegazioni anche tramite i social network, ma il Comune ribadisce come sia parte lesa in questa storia. Insomma, è l'azienda appaltatrice che "dovrà relazionare in merito all'individuazione della causa di quanto successo e indicare le azioni che adotterà per evitare che episodi di questo genere possano occorrere nuovamente".