Giorgia Manenti, morta annegata nella ditta di famiglia: la ritrova il papà La tragedia è avvenuta attorno alle 13.30 di ieri in una ditta di Castelli Calepio (Bergamo). La ragazza era al telefono con un’amica quando si è sentita male ed è caduta con il volto dentro una vasca: a trovarla il papà, titolare dell’azienda.

A trovarla è stato il papà Omar. La figlia Giorgia, con il volto immerso dentro una vasca. Solo 30 centimetri di acqua e poltiglia, letali.

È successo ieri 8 settembre a Tagliuno, frazione di Castelli Calepio (Bergamo). Giorgia Manenti, 25 anni, affiancava il padre nell'azienda di famiglia, la Mega srl, che si occupa di creazione e produzione di packaging per make-up.

Il malore davanti alla vasca

All'origine del tutto, probabilmente un malore.

Ora di pranzo in fabbrica, e la ragazza si trova a bordo di una vasca. Ha finito la pausa, ed è ancora al telefono con un'amica. Sta sversando del liquido quando, all'improvviso, non si sente bene. Si accascia, ma non cade a terra. Cade in avanti, finendo con il volto all'interno della vasca. Un luogo lontano, in fondo al capannone. Nessuno la vede, nessuno la sente.

L'amica accorsa sul posto

Dopo il ritrovamento del corpo di Giorgia, sono intervenuti i carabinieri di Grumello del Monte e i tecnici dell’Ats di Bergamo per ricostruire la dinamica dell’accaduto, apparsa subito chiara: la salma è già stata restituita ai familiari per i funerali. Sul posto è accorsa immediatamente anche l'amica con cui Giorgia era al telefono e che ha assistito, dietro la cornetta, ai suoi ultimi istanti di vita.