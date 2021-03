Cene clandestine, feste private e assembramenti: in tutta la provincia di Milano nella serata di ieri, venerdì 12 marzo, sono scattate diverse multe per oltre 25mila euro e sono stati segnalate 64 persone. Nel capoluogo meneghino le segnalazioni sono arrivate da diverse parti della città.

Assembramenti in zona Isola

Stando a quanto riportato dal giornale Milano Today, le prime sono arrivate da alcuni residenti di piazza Archinto in zona Isola. La pattuglia di carabinieri arrivata sul posto ha trovato diversi giovani assembrati e intenti a consumare alcolici. Sono stati quindi identificati e sanzionati in 23, tutti tra i 20 e i 28 anni. È stato anche sanzionato il proprietario di un pub che vendeva alcolici. Sempre nella notte, i militari sono intervenuti in via Andrea Appiani – zona Porta Nuova – dove alcuni vicini avevano segnalato schiamazzi. I carabinieri sono quindi entrati in una casa e hanno trovato ventuno persone, tutti tra i 20 e i 24 anni, che sono stati multati.

Feste private, karaoke e cene in casa

Una segnalazione simile è arrivata anche in corso Vercelli. Qui i carabinieri hanno trovato sei ragazzi di trent'anni che erano intenti a consumare una cena in compagnia. Anche per loro è scattata una multa. Infine in via Melzi D'Eril, in zona Sempione, è stata scoperta una festa abusiva nella casa di un uomo di 57 anni. Sei persone sono state sorprese mentre erano intente a fare un karaoke. Anche per loro sanzioni e identificazione. Anche fuori Milano, a Cesano Boscone, i militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione: sette persone si erano riunite per cenare e adesso dovranno pagare una multa di quattrocento euro.